Як українцям відкрити бізнес у Польщі та чи є там аналог ФОП

Громадяни України, які законно перебувають у Польщі, можуть відкривати власний бізнес на тих самих умовах, що і європейці. Зокрема, вони мають право зареєструвати індивідуальну господарську діяльність (JDG) – аналог ФОП.

Як українцям відкрити бізнес у Польщі?

Насамперед необхідно отримати номер PESEL із позначкою UKR. Деталі пояснюють на порталі державних послуг.

Крок №1 – Отримайте номер PESEL

Для цього українці можуть подати заяву в управлінні будь-якої ґміни (адміністративної одиниці), вказавши ім'я та прізвище, дату і місце народження, громадянство, дату в'їзду до Польщі, український ідентифікаційний номер (за наявності), а також контактні дані – електронну пошту та польський номер телефону.

Довідка: номер PESEL – це 11-значний цифровий код, який ідентифікує фізичну особу. Він також допоможе скористатися послугами охорони здоров'я, соціальної допомоги тощо.

Крок №2 – Зареєструйте підприємницьку діяльність

Опісля особа може подати заяву на реєстрацію підприємницької діяльності – безплатно онлайн через платформу CEIDG або безпосередньо в муніципалітеті, пише InPoland.

Знадобиться польський номер телефону, банківський рахунок і довірений профіль (Profil Zaufany) для електронної ідентифікації.

Крок №3 – Оберіть форму оподаткування

Форму оподаткування необхідно обрати залежно від виду вашої діяльності. Підприємці повинні зареєструватися у податковій (Urząd Skarbowy) та Закладі соціального страхування (ZUS) – для сплати соціальних внесків.

До слова, якщо діяльність підлягає ліцензуванню (наприклад, торгівля алкоголем), додатково потрібно отримати дозволи.

Корисно! Якщо ви плануєте працювати з партнерами чи нести обмежену відповідальність, за мінімального статутного капіталу в 5 тисяч злотих можна заснувати Sp. z o.o. (ТОВ). Така реєстрація відбувається через систему S24 або в нотаріуса.

