Світові виробники зброї через війну в Україні отримують рекордні замовлення

Виробники зброї переживають справжній бум на нові замовлення. Йдеться про контракти на сотні мільярдів доларів.

Замовлення зброї б'ють усі рекорди

Найбільші світові виробники зброї через війну Росії проти України неабияк наростили обсяги замовлення. Якщо наприкінці обсяги невиконаних замовлень у 15 найбільших оборонних концернів складали 777 мільярдів доларів, то в перші 6 місяців 2023 року показник виріс вже до 764 мільярдів.

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Відтак, загальний портфель замовлень зріс більш як на 10%. Найбільшу завантаженість зафіксували на таких підприємствах:

Lockheed Martin (США);

General Dynamics (США);

Boeing (США);

BAE systems (Велика Британія);

Rheinmetall (Німеччина);

Hanwha Aerospace (Південна Корея).

Шалений стрибок попиту спровокував інтерес інвесторів. Глобальний індекс MSCI для акцій цієї галузі за 12 місяців виріс на 25%. Європейський індекс Stoxx aerospace and defence взагалі стрибнув аж на 50%.

Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем світу підрахував, що у 2022 році світові військові витрати сягнули рекордних 2240 мільярдів доларів.

Таке зростання індексів є сигналом того, що інвестори переконані: уряди будуть ще довго збільшувати витрати на оборону. Тим паче, що партнери України суттєво скорочують свої запаси задля допомоги героїчним ЗСУ.