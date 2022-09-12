Як влада може підтримати український бізнес в умовах війни надалі: пропозиції EBA

11 вересня минуло 200 днів, відколи в Україні триває повномасштабна війна проти росії. Низка законопроєктів та рішучих дій допомогли українському бізнесу встояти у цей надскладний час, проте попереду ще багато роботи.

В Європейській бізнес асоціації (EBA) відзначили позитивні кроки, зокрема створення зернового коридору, транспортний та митний безвізи з ЄС, спрощення адміністрування трудових відносин, напрацювання механізму бронювання співробітників тощо. Водночас в організації назвали ще низку змін, які держава може впровадити, аби підтримати український бізнес надалі.

Читайте також Гривневий платіжний шлюз GEO Pay почав співпрацю із Gate․io

Що ще можна зробити, щоб підтримати бізнес в умовах воєнного стану

В EBA підкреслюють, що полегшити планування бізнес-діяльності можна шляхом якнайшвидшого прийняття законопроєкту щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації у воєнний час.

Зокрема, за пропозицією Асоціації, проєкт закону має містити мобілізаційне завдання, як єдиної передумови бронювання співробітників, а також якнайшвидше підписання постанови про "єВідрядження" чи іншого дієвого механізму, який би дозволив бізнесу здійснювати короткотермінові відрядження за кордон.

Крім того, бізнесу надзвичайно важливо забезпечити передбачувану податкову та фінансову політику в умовах воєнного стану, підтримувати конструктивну взаємодію з владою, щоб компанії були поінформовані про плани держави й могли завчасно на них реагувати.

Не менш важливим є покращення пропускної здатності залізничних та автомобільних західних прикордонних переходів, зокрема шляхом розбудови прикордонних пропускних пунктів та впровадження електронної черги для авто перевізників.

Зверніть увагу Литва не здійснюватиме подвійного оподаткування українських ФОПів, але є умови

Разом з тим бізнес сподівається на подальше розблокування українських портів й створення безпечних коридорів не лише для зернових, а й для інших вантажів. Важливою реформою буде також безпосереднє підписання угоди про так званий "промисловий безвіз" з Євросоюзом, а також його розширення на нові сектори, продовження дерегуляції.

Нагальним питанням в EBA називають розробку й прийняття законів для стимуляції розвитку українських військового та безпекового секторів, а саме закони про обіг зброї, приватну детективну діяльність, приватно-державне партнерство в оборонній галузі.

При цьому, бізнес очікує на реформу системи сплати відрахувань з техніки та носіїв інформації, а також на оновлення законодавства про захист прав споживачів й про електронну комерцію, щоб наблизити їх до стандартів ЄС. Асоціація також відзначає, що необхідне оновлення трудового кодексу – не лише у воєнний час, а й на постійній основі. Також потрібно розробити й запровадити пенсійну реформу.

До речі Уряд відновив обов'язкові ліцензії для виробників та торговців пальним, алкоголем і тютюном

Вкрай актуальними залишаються пропозиції Асоціації щодо збільшення лімітів по безготівкових розрахунках за кордоном з використанням гривневих корпоративних платіжних карток та спрощення умов для здійснення переказів валютних коштів для сплати відсотків іноземним інвесторам, відповідно до укладених кредитних договорів.

Варто також спростити систему звітування за платіжними операціями, здійсненими із застосуванням корпоративних платіжних карток, та задовольнити потребу страховиків у виконанні своїх обов'язків зі сплати перестрахових премій за договорами перестрахування із перестраховиками-нерезидентами, доповнити перелік винятків із заборони на здійснення транскордонних переказів валютних цінностей клієнтів за участі операторів поштового зв'язку.

В екологічній сфері необхідно розв'язати питання з практичною реалізацією звільнення підприємств від сплати екоподатку шляхом законодавчого встановлення переліку територій, де ведуться чи велись активні бойові дії, або тих, які перебувають під тимчасовою окупацією. Також необхідно оновити процедуру здійснення оцінки впливу на довкілля (ОВД) та провадити дерегуляцію природоохоронного законодавства.

Вас може зацікавити Наслідки російського вторгнення: як постраждав складський бізнес Києва та області

Тим часом у секторі енергетики необхідно забезпечити незмінність законодавчо наданих гарантій для інвесторів у відновлювальну енергетику (ВДЕ), запобігти запровадженню будь-яких ретроспективних змін до чинного законодавства та усунути штучні перепони для розрахунків із ВДЕ з метою недопущення банкрутства підприємств, сприяти подальшій інтеграції енергетичного ринку України з європейським ринком.