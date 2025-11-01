Це можна зробити онлайн: як швидко закрити ФОП
- ФОП можна закрити онлайн через Дію, заповнивши заяву.
- Для онлайн закриття потрібно авторизуватися в кабінеті громадянина, перевірити та підписати заяву електронним підписом фізичної особи.
ФОП позбавляється статусу підприємця від дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. І зробити це можна швидко – через Дію.
Як припинити діяльність ФОП через Дію?
Подати заяву на отримання послуги щодо припинення ФОП можна декількома способами: особисто, через законного представника, шляхом відправлення документів поштою, або ж заповнивши заяву на отримання послуги онлайн, передає 24 Канал з посиланням на Дію.
Цікаво! У Державному центрі зайнятості наголошують, що для закриття ФОП необхідно подати заяву про припинення підприємницької діяльності до будь-якого держреєстратора, оскільки на державну реєстрацію ФОП не розповсюджується принцип територіальності.
Водночас отримати послугу онлайн через Дію можна за такими кроками:
- Авторизуйтесь або зареєструйтесь у кабінеті громадянина.
- Необхідна інформація підтягнеться у заяву з ЄДР, а тому варто перевірити, чи правильна вона, та підписати її електронним підписом фізичної особи.
- Заяву буде надіслано до ЄДР для припинення діяльності ФОП онлайн без участі реєстратора, а інформація про закриття також надійде до податкової служби.
- Відтак статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина у розділі "Послуги" – "Замовлені послуги". А повідомлення про закриття ФОП з'явиться в розділі "Зверніть увагу" та буде відправлено електронною поштою.
Зауважте! Відкрити ФОП після припинення діяльності можна у будь-який час, але тут варто врахувати, що доведеться подати заяву на нову реєстрацію. Річ у тім, що відновити закритий ФОП вже неможливо.
Чи потрібно сплачувати борги після закриття ФОП?
Якщо в ФОПа є нараховані або ж несплачені суми єдиного внеску, податкова не здійснить подальші процедури щодо зняття платника єдиного внеску з обліку до сплати цієї суми.
Річ у тім, що при припиненні підприємницької діяльності, підприємець продовжує користуватися правами, виконувати обов'язки та нести відповідальність. Тому особа повинна забезпечити остаточні розрахунки з податків.