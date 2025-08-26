Хто лідирує на ринку кафе та ресторанів: який виторг, як змінився середній чек
- За перше півріччя 2025 року виторг українських закладів харчування зріс на 5%, найбільший приріст виторгу зафіксовано у Львові (+7%).
- Середній чек у закладах харчування збільшився на 17%, найбільше подорожчали бари та кав'ярні, тоді як відвідуваність ресторанів знизилася на 9%.
У першому півріччі 2025 року виторг українських закладів харчування зріс на 5%, якщо порівнювати з минулим роком. Проте зростання здебільшого пов'язане з підвищенням цін, а не збільшенням кількості відвідувачів.
Де заклади заробляють найбільше?
Про це свідчить дослідження компанії Poster, передає 24 Канал. Опитування охопило 8800 закладів по всій Україні.
Найбільший приріст виторгу зафіксовано у Львові (+7%), далі йдуть Одеса (+6%), Харків (+6%) та Дніпро (+5%). У Києві середній виторг виріс на 1%, а у Вінниці – знизився на 1%.
Цікаво. Серед форматів закладів лідирують суші-ресторани, які показали приріст виторгу на 9%. Водночас відвідуваність ресторанів, кафе та кав'ярень у цілому знизилася на 9%, тоді як суші-заклади втримали показники минулого року. У інших форматах падіння відвідуваності коливалося від 7% до 16%.
Наскільки зріс середній чек?
Середній чек у закладах харчування України зріс на 17% – до 171 гривні. Найбільше подорожчали бари (+19%, до 476 гривень) та кав'ярні (+18%, до 108 гривень).
У ресторанах середній чек піднявся до 675 грн (+17%), у кафе – до 307 гривень (+17%), у піцеріях – до 324 гривень (+16%), а в пекарнях – до 82 гривень (+14%).
Цифри свідчать не про те, що українці стали частіше відвідувати заклади, а про подорожчання улюблених страв і напоїв: за ті самі замовлення тепер доводиться платити більше,
– пояснив CEO Poster Родіон Єрошек.
Як ресторанний бізнес уникає податків?
- До слова, раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що в Україні більшість ресторанів використовують схему з ФОПами для уникнення сплати податків.
- Унаслідок цього держава щорічно втрачає близько 7 мільярдів гривень, що створює нерівні умови конкуренції для сумлінних підприємців.