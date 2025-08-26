У першому півріччі 2025 року виторг українських закладів харчування зріс на 5%, якщо порівнювати з минулим роком. Проте зростання здебільшого пов'язане з підвищенням цін, а не збільшенням кількості відвідувачів.

Де заклади заробляють найбільше?

Про це свідчить дослідження компанії Poster, передає 24 Канал. Опитування охопило 8800 закладів по всій Україні.

Найбільший приріст виторгу зафіксовано у Львові (+7%), далі йдуть Одеса (+6%), Харків (+6%) та Дніпро (+5%). У Києві середній виторг виріс на 1%, а у Вінниці – знизився на 1%.

Цікаво. Серед форматів закладів лідирують суші-ресторани, які показали приріст виторгу на 9%. Водночас відвідуваність ресторанів, кафе та кав'ярень у цілому знизилася на 9%, тоді як суші-заклади втримали показники минулого року. У інших форматах падіння відвідуваності коливалося від 7% до 16%.

Наскільки зріс середній чек?

Середній чек у закладах харчування України зріс на 17% – до 171 гривні. Найбільше подорожчали бари (+19%, до 476 гривень) та кав'ярні (+18%, до 108 гривень).

У ресторанах середній чек піднявся до 675 грн (+17%), у кафе – до 307 гривень (+17%), у піцеріях – до 324 гривень (+16%), а в пекарнях – до 82 гривень (+14%).

Цифри свідчать не про те, що українці стали частіше відвідувати заклади, а про подорожчання улюблених страв і напоїв: за ті самі замовлення тепер доводиться платити більше,

– пояснив CEO Poster Родіон Єрошек.

