Китай захоплює російський бізнес: у яких галузях КНР набула найбільший вплив

За перші 9 місяців 2024 року третину від нових компаній у Росії зареєстрували китайці. Це рекордний показник за останні декілька років.

Як зросла частка китайських власників російського бізнесу

Як повідомляють російські ЗМІ, загальна частка китайських підприємців серед усіх новозареєстрованих компаній у 2024 році в Росії сягнула 34%. Для порівняння, у 2021 році вона складала 13%.

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Зараз Китай займає перше місце серед іноземних підприємців в Росії. Китайці обігнали білорусів майже на третину.

Цікаво, що білоруси були лідерами серед іноземців, які відкривають бізнес у Росії в 2023 році.

Як заробляють китайці в Росії

Виторг китайських підприємців у Росії протягом 2021 – 2023 років зріс майже втричі. Найбільший "підйом" відбувся у галузі торгівлі автотранспорту.

У вказаний період прибуток всередині цього сектору зріс у 5,1 раза. Цей показник склав – 43% від загального виторгу китайських підприємців в Росії, водночас: