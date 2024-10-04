Як зросла частка китайських власників російського бізнесу
Як повідомляють російські ЗМІ, загальна частка китайських підприємців серед усіх новозареєстрованих компаній у 2024 році в Росії сягнула 34%. Для порівняння, у 2021 році вона складала 13%.
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Зараз Китай займає перше місце серед іноземних підприємців в Росії. Китайці обігнали білорусів майже на третину.
Цікаво, що білоруси були лідерами серед іноземців, які відкривають бізнес у Росії в 2023 році.
Як заробляють китайці в Росії
Виторг китайських підприємців у Росії протягом 2021 – 2023 років зріс майже втричі. Найбільший "підйом" відбувся у галузі торгівлі автотранспорту.
У вказаний період прибуток всередині цього сектору зріс у 5,1 раза. Цей показник склав – 43% від загального виторгу китайських підприємців в Росії, водночас:
- частка виторгу на гуртову торгівлю склала 26%;
- у 38% підприємств, що належать до галузі торгівлі автотранспортом, є китайська частка.