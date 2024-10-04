Как выросла доля китайских владельцев российского бизнеса
Как сообщают российские СМИ, общая доля китайских предпринимателей среди всех новозарегистрированных компаний в 2024 году в России достигла 34%. Для сравнения, в 2021 году она составляла 13%.
Читайте также 100 миллиардов гривен в бюджет: будут ли новые поступления благодаря детенизации
Сейчас Китай занимает первое место среди иностранных предпринимателей в России. Китайцы обогнали белорусов почти на треть.
Интересно, что белорусы были лидерами среди иностранцев, которые открывают бизнес в России в 2023 году.
Как зарабатывают китайцы в России
Выручка китайских предпринимателей в России в течение 2021 – 2023 годов выросла почти втрое. Наибольший "подъем" произошел в области торговли автотранспорта.
В указанный период прибыль внутри этого сектора выросла в 5,1 раза. Этот показатель составил – 43% от общей выручки китайских предпринимателей в России, то же время:
- доля выручки на оптовую торговлю составила 26%;
- в 38% предприятий, относящихся к отрасли торговли автотранспортом, есть китайская доля.