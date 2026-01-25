Трудові права у 2026 році: що передбачає закон і які винятки для працівників-донорів

У 2026 році для всіх працівників в Україні діють базові трудові гарантії, зокрема право на оплачувану відпустку, лікарняні та збереження заробітку. Окремо закон передбачає соціальні гарантії для працівників-донорів, які здають крові.

Які права мають працівники-донори?

У день дотації крові, якщо вона відбувається у робочий день, то працівника повинні звільнити від роботи зі збереженням середнього заробітку, йдеться в статті 124 Кодексу законів про працю, передає 7eminar.

А до кожного дня дотації надається ще додатковий день відпочинку, за який також повинен зберігатися заробіток. До речі, цей день відпочинку можна приєднати до щорічної відпустки, якщо працівник так забажає.

Крім того, працівники мали ще пільгу на оплату лікарняних у розмірі 100% незалежно від страхового стажу.

Втім з 25 січня вона втратила чинність, а тому після цієї дати оплата лікарняних здійснюватиметься на загальних підставах залежно від страхового стажу.

Зверніть увагу! Середній заробіток залишається лише у ті дні, які випадають у робочі. Крім того, день відпочинку після дотації крові надається лише у випадку, якщо він є робочим для працівника. Тобто у вихідні дні право на додаткові дні відпочинку не надаються.

Які документи потрібно надати, щоб отримати гарантії:

Заява, яку треба подати не пізніше, ніж за один робочий день до дотації.

Працівник повинен надати довідку про проходження медобстеження та донації крові. Від форми довідки залежить оплачується день відпочинку, чи ні.

Які загальні трудові гарантії мають працівники?

Щорічна відпустка

Для працівників передбачене гарантоване право на щорічну оплачувану відпустку (мінімум 24 календарних дні після 6 місяців роботи), пише CMS Law.

Для працівників зі шкідливими умовами праці, осіб з інвалідністю тощо – окремі розширені строки відпусток.

Лікарняні

Для застрахованих осіб, які за 12 місяців перед тим, як наступив страховий випадок, набули стажу не менше, ніж 6 місяців, максимальний розмір лікарняних за 1 календарний день складає 284,07 гривні. Якщо це декретні, то сума складає 568,13 гривні, зазначають у ПФУ.

Заробітна плата

Базовою сумою, яку роботодавець повинен платити найманому працівнику за повний робочий день складає 8 647 гривень. Норма є обов'язковою й застосовується для всіх сфер.

