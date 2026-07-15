Понад 20 тисяч вакансій: які спеціалісти стали найзатребуванішими в Україні

У червні український ринок праці зберіг головний тренд останніх місяців – найбільший попит мають представники робітничих професій. Саме вони залишаються лідерами за кількістю вакансій.

Кого роботодавці шукають найбільше

Аналіз ринку праці свідчить, що літо традиційно пожвавлює сферу обслуговування, проте саме виробництво та робітничі спеціальності залишаються в топі, повідомили у Work.ua.

У червні найбільше вакансій було відкрито в таких категоріях:

робітничі спеціальності та виробництво – 21 669 вакансій;

сфера обслуговування – 20 204;

роздрібна торгівля – 12 310;

логістика, склад і ЗЕД – 12 100;

продажі та закупівлі – 11 346.

Також у сезон відпусток роботодавці традиційно активніше шукають офіціантів, бариста, продавців та адміністраторів. Однак цього року сезонний фактор не змінив загальної ситуації на ринку – найбільше вакансій усе одно припадає на робітничі спеціальності.

Як війна впливає на ринок праці

Ситуація в регіонах залишається нерівномірною. У західних областях кількість вакансій уже перевищує показники, які були до початку повномасштабного вторгнення.

Натомість у прифронтових регіонах пропозицій роботи значно менше через безпекову ситуацію та складні умови для ведення бізнесу.Найнижчий рівень конкуренції серед пошукачів роботи зараз спостерігається у:

Херсонській області; Донецькій області; Сумській області; Запорізькій області; Чернігівській області.

Географія ринку праці / інфографіка Work.ua

Це означає, що на одну вакансію там претендує менше кандидатів, ніж у більшості інших регіонів країни.

До слова, за останній рік середня зарплата в Україні зросла приблизно на 20% і досягла 30 тисяч гривень на місяць.

Найбільший стрибок на ринку праці зафіксували у спеціалістів, які працюють зі штучним інтелектом. Середня зарплата таких працівників збільшилася одразу на 73% і нині становить 42 500 гривень. Окремо експерти відзначають сферу робітничих професій, де роботодавці продовжують активно конкурувати за працівників. Через дефіцит кадрів бізнес змушений регулярно підвищувати зарплати.