Кого роботодавці шукають найбільше
Аналіз ринку праці свідчить, що літо традиційно пожвавлює сферу обслуговування, проте саме виробництво та робітничі спеціальності залишаються в топі, повідомили у Work.ua.
У червні найбільше вакансій було відкрито в таких категоріях:
- робітничі спеціальності та виробництво – 21 669 вакансій;
- сфера обслуговування – 20 204;
- роздрібна торгівля – 12 310;
- логістика, склад і ЗЕД – 12 100;
- продажі та закупівлі – 11 346.
Також у сезон відпусток роботодавці традиційно активніше шукають офіціантів, бариста, продавців та адміністраторів. Однак цього року сезонний фактор не змінив загальної ситуації на ринку – найбільше вакансій усе одно припадає на робітничі спеціальності.
Як війна впливає на ринок праці
Ситуація в регіонах залишається нерівномірною. У західних областях кількість вакансій уже перевищує показники, які були до початку повномасштабного вторгнення.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Натомість у прифронтових регіонах пропозицій роботи значно менше через безпекову ситуацію та складні умови для ведення бізнесу.Найнижчий рівень конкуренції серед пошукачів роботи зараз спостерігається у:
- Херсонській області;
- Донецькій області;
- Сумській області;
- Запорізькій області;
- Чернігівській області.
Географія ринку праці / інфографіка Work.ua
Це означає, що на одну вакансію там претендує менше кандидатів, ніж у більшості інших регіонів країни.
До слова, за останній рік середня зарплата в Україні зросла приблизно на 20% і досягла 30 тисяч гривень на місяць.
Найбільший стрибок на ринку праці зафіксували у спеціалістів, які працюють зі штучним інтелектом. Середня зарплата таких працівників збільшилася одразу на 73% і нині становить 42 500 гривень. Окремо експерти відзначають сферу робітничих професій, де роботодавці продовжують активно конкурувати за працівників. Через дефіцит кадрів бізнес змушений регулярно підвищувати зарплати.