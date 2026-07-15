Кого роботодавці шукають найбільше

Аналіз ринку праці свідчить, що літо традиційно пожвавлює сферу обслуговування, проте саме виробництво та робітничі спеціальності залишаються в топі, повідомили у Work.ua.

У червні найбільше вакансій було відкрито в таких категоріях:

робітничі спеціальності та виробництво – 21 669 вакансій;

сфера обслуговування – 20 204;

роздрібна торгівля – 12 310;

логістика, склад і ЗЕД – 12 100;

продажі та закупівлі – 11 346.

Також у сезон відпусток роботодавці традиційно активніше шукають офіціантів, бариста, продавців та адміністраторів. Однак цього року сезонний фактор не змінив загальної ситуації на ринку – найбільше вакансій усе одно припадає на робітничі спеціальності.

Як війна впливає на ринок праці

Ситуація в регіонах залишається нерівномірною. У західних областях кількість вакансій уже перевищує показники, які були до початку повномасштабного вторгнення.

Натомість у прифронтових регіонах пропозицій роботи значно менше через безпекову ситуацію та складні умови для ведення бізнесу.Найнижчий рівень конкуренції серед пошукачів роботи зараз спостерігається у:

Херсонській області; Донецькій області; Сумській області; Запорізькій області; Чернігівській області.

Географія ринку праці / інфографіка Work.ua

Це означає, що на одну вакансію там претендує менше кандидатів, ніж у більшості інших регіонів країни.

До слова, за останній рік середня зарплата в Україні зросла приблизно на 20% і досягла 30 тисяч гривень на місяць.

Найбільший стрибок на ринку праці зафіксували у спеціалістів, які працюють зі штучним інтелектом. Середня зарплата таких працівників збільшилася одразу на 73% і нині становить 42 500 гривень. Окремо експерти відзначають сферу робітничих професій, де роботодавці продовжують активно конкурувати за працівників. Через дефіцит кадрів бізнес змушений регулярно підвищувати зарплати.