Кого работодатели ищут чаще всего

Анализ рынка труда показывает, что лето традиционно оживляет сферу обслуживания, однако именно производство и рабочие специальности остаются в топе, сообщили в Work.ua.

В июне больше всего вакансий было открыто в следующих категориях:

рабочие специальности и производство – 21 669 вакансий;

сфера обслуживания – 20 204;

розничная торговля – 12 310;

логистика, склад и внешнеэкономическая деятельность – 12 100;

продажи и закупки – 11 346.

Также в сезон отпусков работодатели традиционно активнее ищут официантов, бариста, продавцов и администраторов. Однако в этом году сезонный фактор не изменил общей ситуации на рынке – больше всего вакансий по-прежнему приходится на рабочие специальности.

Как война влияет на рынок труда

Ситуация в регионах остается неравномерной. В западных областях количество вакансий уже превышает показатели, которые были до начала полномасштабного вторжения.

Зато в прифронтовых регионах предложений о работе значительно меньше из-за ситуации с безопасностью и сложных условий для ведения бизнеса. Самый низкий уровень конкуренции среди соискателей сейчас наблюдается в:

Херсонской области; Донецкой области; Сумской области; Запорожской области; Черниговской области.

География рынка труда / инфографика Work.ua

Это означает, что на одну вакансию там претендует меньше кандидатов, чем в большинстве других регионов страны.

Кстати, за последний год средняя зарплата в Украине выросла примерно на 20% и достигла 30 тысяч гривен в месяц.

Наибольший скачок на рынке труда зафиксирован у специалистов, работающих с искусственным интеллектом. Средняя зарплата таких работников увеличилась сразу на 73% и сейчас составляет 42 500 гривен. Отдельно эксперты отмечают сферу рабочих профессий, где работодатели продолжают активно конкурировать за работников. Из-за дефицита кадров бизнес вынужден регулярно повышать зарплаты.