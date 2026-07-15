Кого работодатели ищут чаще всего
Анализ рынка труда показывает, что лето традиционно оживляет сферу обслуживания, однако именно производство и рабочие специальности остаются в топе, сообщили в Work.ua.
В июне больше всего вакансий было открыто в следующих категориях:
- рабочие специальности и производство – 21 669 вакансий;
- сфера обслуживания – 20 204;
- розничная торговля – 12 310;
- логистика, склад и внешнеэкономическая деятельность – 12 100;
- продажи и закупки – 11 346.
Также в сезон отпусков работодатели традиционно активнее ищут официантов, бариста, продавцов и администраторов. Однако в этом году сезонный фактор не изменил общей ситуации на рынке – больше всего вакансий по-прежнему приходится на рабочие специальности.
Как война влияет на рынок труда
Ситуация в регионах остается неравномерной. В западных областях количество вакансий уже превышает показатели, которые были до начала полномасштабного вторжения.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Зато в прифронтовых регионах предложений о работе значительно меньше из-за ситуации с безопасностью и сложных условий для ведения бизнеса. Самый низкий уровень конкуренции среди соискателей сейчас наблюдается в:
- Херсонской области;
- Донецкой области;
- Сумской области;
- Запорожской области;
- Черниговской области.
География рынка труда / инфографика Work.ua
Это означает, что на одну вакансию там претендует меньше кандидатов, чем в большинстве других регионов страны.
Кстати, за последний год средняя зарплата в Украине выросла примерно на 20% и достигла 30 тысяч гривен в месяц.
Наибольший скачок на рынке труда зафиксирован у специалистов, работающих с искусственным интеллектом. Средняя зарплата таких работников увеличилась сразу на 73% и сейчас составляет 42 500 гривен. Отдельно эксперты отмечают сферу рабочих профессий, где работодатели продолжают активно конкурировать за работников. Из-за дефицита кадров бизнес вынужден регулярно повышать зарплаты.