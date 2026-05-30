ChatGPT, Gemini та Grok винесли вирок: ШІ назвав професії, в яких забере роботу

Через стрімкий розвиток штучного інтелекту ринок праці змінюється буквально на очах. Аби дізнатися, які професії під загрозою, журналісти протестували п’ять популярних моделей штучного інтелекту за допомогою однакового запиту.

Які професії першими замінить ШІ?

Кожну модель просили проаналізувати її власний вплив на ринок праці, скласти рейтинг 10 професій, які вона автоматизує протягом 2026 – 2031 років, та пояснити причини вибору, пише Happy Monday.

Попри різні підходи та оцінки ризиків, усі моделі фактично зійшлися в одному: рутинна робота автоматизується найшвидше, а деякі професії вже зараз опинилися під серйозною загрозою.

Gemini 3 Flash (Google)

1 місце – спеціаліст з введення даних (ризик автоматизації – 98%). Такі задачі штучний інтелект виконує значно швидше завдяки автоматичному розпізнаванню та структуруванню інформації.

2 місце – коректор (ризик автоматизації – 92%). ШІ вже зараз може майже бездоганно перевіряти граматику, стиль і помилки в текстах.

3 місце – оператор кол-центру (ризик автоматизації – 90%). Типові запити дедалі частіше обробляють чатботи та голосові помічники.

4 місце – перекладач технічних текстів (ризик автоматизації – 88%). У вузьких спеціалізованих темах машинний переклад стає дедалі точнішим.

5 місце – SEO-копірайтер (ризик автоматизації – ризик автоматизації – 85%). ШІ здатен за секунди генерувати великі обсяги шаблонного контенту.

Також у списку опинилися бухгалтери первинної документації, молодші юристи, туристичні агенти, тестувальники програмного забезпечення та аналітики ринку.

ChatGPT (OpenAI)

1 місце – оператор введення даних (ризик автоматизації – 98%). ШІ швидше й дешевше працює з великими масивами інформації.

2 місце – молодший копірайтер (ризик автоматизації – 95%). Генерація текстів тепер займає лічені секунди.

3 місце – оператор служби підтримки (ризик автоматизації – 93%). Типові звернення дедалі частіше закривають чатботи.

4 місце – транскрибатор аудіо (ризик автоматизації – 92%). Автоматичне розпізнавання мовлення вже витісняє ручну розшифровку.

5 місце – перекладач типових текстів (ризик автоматизації – 90%). Машинний переклад продовжує стрімко вдосконалюватися.

До списку також потрапили SEO-райтери, бухгалтери, рекрутери масового найму, графічні дизайнери та молодші юристи.

Grok (xAI)

1 місце – оператор чат-підтримки (ризик автоматизації – 95%). Мультимодальні ШІ-агенти вже здатні самостійно вести комунікацію з клієнтами.

2 місце – Data Entry / Data Analyst (ризик автоматизації – 93%). Автоматичний збір і обробка даних дедалі активніше замінює людей.

3 місце – junior/middle Software Developer (ризик автоматизації – 92%). ШІ вже зараз може генерувати код, виправляти помилки та оптимізувати програми.

4 місце – менеджер з холодних дзвінків (ризик автоматизації – 91%). Голосові ШІ-асистенти стають усе переконливішими.

5 місце – перекладач (ризик автоматизації – 90%). Мультимодальний переклад у реальному часі продовжує розвиватися.

У списку Grok також опинилися контент-модератори, копірайтери, junior-дизайнери та бухгалтери.

Водночас експерти наголошують: штучний інтелект не завжди повністю "знищує" професію. Часто він змінює сам формат роботи – автоматизує рутину, залишаючи людині складніші, творчі та стратегічні завдання.

