США наклали санкції ще проти 400 осіб і компаній через співпрацю з росіянами

31 жовтня 2024, 10:50
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Автор: Анастасія Зорик

Джерело:

Європейська правда

США впровадили санкції проти фізосіб, які допомагають Росії обходити обмеження. У санкційному списку можна знайти і деякі компанії.

Які компанії потрапили під санкції

Речник Держдепу Метью Міллер повідомив, що під санкції потрапили ті, хто сприяє продовженню російсько-української війни. Зокрема, підсилює воєнну машину Росії, передаючи підсанкційні товари.

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Метью Міллер

Речник Державного департаменту США

Ми продовжимо використовувати усі доступні нам інструменти, щоб забезпечити відповідальність Росії за скоєні злочини.

У санкційному списку є компанії з різних країн, що передавали Росії мікроелектроніку та компоненти, які використовуються в авіації. Зокрема, ці виробники з:

  • Малайзії;
  • Китаю;
  • ОАЕ;
  • Туреччини;
  • Індії;
  • Таїланду.

До того ж у ці списки потрапили російські компанії, що виступали як контрагенти-імпортери. Введені обмеження стосуються і підприємств, де може ремонтуватися та вироблятися військова техніка Росії.

До санкційного списку також увійшли:

  • деякі дочірні компанії "Росатому";
  • компанія, яка перевозить обладнання для реалізації проєкту "Арктик СПГ 2";
  • 5 заступників міністра оборони Росії, які були призначені нещодавно тощо.

Зверніть увагу! У підсанкційному списку загалом знаходиться 400 фізичних осіб і компаній