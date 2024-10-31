США наклали санкції ще проти 400 осіб і компаній через співпрацю з росіянами
Джерело:Європейська правда
США впровадили санкції проти фізосіб, які допомагають Росії обходити обмеження. У санкційному списку можна знайти і деякі компанії.
Які компанії потрапили під санкції
Речник Держдепу Метью Міллер повідомив, що під санкції потрапили ті, хто сприяє продовженню російсько-української війни. Зокрема, підсилює воєнну машину Росії, передаючи підсанкційні товари.
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Ми продовжимо використовувати усі доступні нам інструменти, щоб забезпечити відповідальність Росії за скоєні злочини.
У санкційному списку є компанії з різних країн, що передавали Росії мікроелектроніку та компоненти, які використовуються в авіації. Зокрема, ці виробники з:
- Малайзії;
- Китаю;
- ОАЕ;
- Туреччини;
- Індії;
- Таїланду.
До того ж у ці списки потрапили російські компанії, що виступали як контрагенти-імпортери. Введені обмеження стосуються і підприємств, де може ремонтуватися та вироблятися військова техніка Росії.
До санкційного списку також увійшли:
- деякі дочірні компанії "Росатому";
- компанія, яка перевозить обладнання для реалізації проєкту "Арктик СПГ 2";
- 5 заступників міністра оборони Росії, які були призначені нещодавно тощо.
Зверніть увагу! У підсанкційному списку загалом знаходиться 400 фізичних осіб і компаній