Які компанії потрапили під санкції

Речник Держдепу Метью Міллер повідомив, що під санкції потрапили ті, хто сприяє продовженню російсько-української війни. Зокрема, підсилює воєнну машину Росії, передаючи підсанкційні товари.

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Метью Міллер Речник Державного департаменту США Ми продовжимо використовувати усі доступні нам інструменти, щоб забезпечити відповідальність Росії за скоєні злочини.

У санкційному списку є компанії з різних країн, що передавали Росії мікроелектроніку та компоненти, які використовуються в авіації. Зокрема, ці виробники з:

Малайзії;

Китаю;

ОАЕ;

Туреччини;

Індії;

Таїланду.

До того ж у ці списки потрапили російські компанії, що виступали як контрагенти-імпортери. Введені обмеження стосуються і підприємств, де може ремонтуватися та вироблятися військова техніка Росії.

До санкційного списку також увійшли:

деякі дочірні компанії "Росатому";

компанія, яка перевозить обладнання для реалізації проєкту "Арктик СПГ 2";

5 заступників міністра оборони Росії, які були призначені нещодавно тощо.

Зверніть увагу! У підсанкційному списку загалом знаходиться 400 фізичних осіб і компаній