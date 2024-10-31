Какие компании попали под санкции
Представитель Госдепа Мэтью Миллер сообщил, что под санкции попали те, кто способствует продолжению российско-украинской войны. В частности, усиливает военную машину России, передавая подсанкционные товары.
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Мы продолжим использовать все доступные нам инструменты, чтобы обеспечить ответственность России за совершенные преступления.
В санкционном списке есть компании из разных стран, что передавали России микроэлектронику и компоненты, которые используются в авиации. В частности, эти производители из:
- Малайзии;
- Китая;
- ОАЭ;
- Турции;
- Индии;
- Таиланда.
К тому же в эти списки попали российские компании, выступавшие в качестве контрагентов-импортеров. Введенные ограничения касаются и предприятий, где может ремонтироваться и производиться военная техника России.
В санкционный список также вошли:
- некоторые дочерние компании "Росатома";
- компания, которая перевозит оборудование для реализации проекта "Арктик СПГ 2";
- 5 заместителей министра обороны России, которые были назначены недавно и тому подобное.
Обратите внимание! В подсанкционном списке всего находится 400 физических лиц и компаний