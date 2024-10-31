Какие компании попали под санкции

Представитель Госдепа Мэтью Миллер сообщил, что под санкции попали те, кто способствует продолжению российско-украинской войны. В частности, усиливает военную машину России, передавая подсанкционные товары.

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Мэтью Миллер Представитель Государственного департамента США Мы продолжим использовать все доступные нам инструменты, чтобы обеспечить ответственность России за совершенные преступления.

В санкционном списке есть компании из разных стран, что передавали России микроэлектронику и компоненты, которые используются в авиации. В частности, эти производители из:

Малайзии;

Китая;

ОАЭ;

Турции;

Индии;

Таиланда.

К тому же в эти списки попали российские компании, выступавшие в качестве контрагентов-импортеров. Введенные ограничения касаются и предприятий, где может ремонтироваться и производиться военная техника России.

В санкционный список также вошли:

некоторые дочерние компании "Росатома";

компания, которая перевозит оборудование для реализации проекта "Арктик СПГ 2";

5 заместителей министра обороны России, которые были назначены недавно и тому подобное.

Обратите внимание! В подсанкционном списке всего находится 400 физических лиц и компаний