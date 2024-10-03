"Газпром" став найзбитковішою російською компанією

У 2023 році "Газпром" став найбільш збитковою компанією Росії. Компанія отримала такі втрати вперше за останні 25 років.

Які підприємства Росії отримали найбільші збитки

Російські ЗМІ повідомляють, що за 2023 рік "Газпром" зазнав рекордних збитків. Обсяг втрат склав – 6,1 мільярда доларів.

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Зауважте! У першій половині 2024 року "Газпром" отримав чистий прибуток майже 12 мільярдів доларів.

Які ще російські компанії за підсумками 2023 року, стали збитковими:

Амурський газохімічний комплекс.

Ozon.

Авіабудівна корпорація Ростех.

Соцмережа "ВКонтакте".

Вугільна компанія "Мєждурєчьє".

Державна організація "Агентство зі страхування вкладів".

Пивоварна компанія "Балтика".

Московський метрополітен.

Разом з тим, є російські компанії, які змогли зменшити свої збитки у 2023 році. Зокрема, група "Русгаздобича" скоротила свої втрати до 320 мільйонів доларів. Для порівняння, у 2022 році це значення складало 1,6 мільярда доларів.

Зверніть увагу! Загальний збиток російських компаній, які стали частиною рейтингу Forbes перевищив 9,4 мільярда доларів.