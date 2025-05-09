Хто досі годує Росію попри війну в Україні

Ледь не 2 тисячі світових компаній досі не залишили Росію. Хоч деякі з них частково скоротили діяльність або зупинили інвестиції, однак продовжують заробляти в країні-агресорці.

Які компанії досі не покинули Росію після 2022 року

За даними платформи Leave Russia від KSE Institute, понад 1 805 компаній досі не залишили російський ринок після початку повномасштабного вторгнення в Україні у 2022 році, передає 24 Канал.

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Лише понад 141 компанія заявила про зупинку інвестицій, тобто зупиняються майбутні заплановані інвестиції, розвиток та маркетинг, але ведення бізнесу продовжується. Також, понад 373 компаній повідомили про скорочення діяльності, що означає лише згортання деяких бізнес-операцій.

Серед тих, хто після 2022 року досі не залишив російський ринок, є такі відомі компанії, як: