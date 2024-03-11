Іноземні інвестиції в Україну вкрай важливі для збереження рівня економіки. Деякі інвестори готові вливати гроші навіть попри те, що війна проти російських загарбників триває.

Японія готова допомагати Україні інвестиціями

Очільник Державного фонду майна Віталій Коваль провів переговори з японською делегацією. До неї увійшли представники агенції JICA та компанії "Toho Titanium".

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Головна тема для розмови – інвестиції в українську титанову галузь. Зокрема, просто зараз в управлінні ФДМУ перебувають найбільші підприємства зі сфери. Йдеться про ТМК, Сумихімпром, ОГКХ.

Україна може стати титановим партнером для всього світу, адже ми маємо родовища і первинну переробку. Сьогодні для розвитку нам необхідні інвестиції, досвід і технології,

– вважає Коваль.

"Toho Titanium" – це компанія, яка спеціалізується на технологіях виробництва у кількох сферах. Їй у виробництві потрібні титанові метали та сировина з різних родовищ, в тому числі й українських. Саме тому компанія готова "заходити" в Україну навіть попри війну.

Раніше повідомлялося, що поки Орбан блокує допомогу ЄС для України, угорський банк збільшив прибутки на російському ринку аж у 150 разів.