Офіціанти мають сплачувати податок зі своїх чайових: на чому наполягає нардеп Гетманцев

Станом на зараз, більшість громадян не сплачує податки з чайових. Однак, з погляду закону ці грошові надходження є доходом, що оподатковується.

Чому потрібно платити податок за чайові

Нардеп Данило Гетманцев уточнив, що він не має ілюзій відносно роботи ресторанів, кафе та кав’ярень. За словами урядовця, поки що податкова зараз зосереджена на інших галузях, тому ресторанний бізнес ще має простір для махінацій.

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Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Нехай не буде в них ілюзій, що я не розумію, що відбувається. Я знаю дуже добре ситуацію на цьому ринку, до речі, не тільки на цьому.

Гетманцев наголосив, що зараз у ресторанній галузі вагомими проблемами є:

подвійні чеки;

відсутність фіксації продажів через касовий апарат.

Нардеп уточнює, що у теперішній час податкова у першу чергу зосереджена на торгівлі. Йдеться, зокрема, про реалізацію харчової продукції та електроніки. Однак, з часом, податкова звертатиме більше уваги на ресторанний сектор.

Чайові, за словами Гетманцева, безсумнівно підлягають оподаткуванню.

Ми з вами не повинні підміняти закон якимись своїми судженнями щодо нього. Давайте змінювати закон, виводити з-під закону цей конкретний дохід, і тоді не будемо сплачувати,

– уточнив нардеп.

Нагадаємо! Уряд підвищив податки в Україні, зокрема і для ФОП.