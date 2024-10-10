Як зміниться військовий збір для ФОП

Військовий збір для ФОП залежатиме від групи. Як повідомляє нардеп Ярослав Железняк, для тих, хто знаходиться на спрощеній системі оподаткування ці зміни набирають чинності "заднім числом" – з 1 жовтня.

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Довідка: ФОПами, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування вважаються платники єдиного податку I – III груп, що відповідають певним критеріям.

Відповідно до прийнятого рішення, військовий збір для ФОП тепер такий:

для ФОП I, II та IV групи цей податок тепер складатиме 10% від розміру мінімальної заробітної плати;

для ФОП III групи він фіксується на рівні 1% від доходу.

Зверніть увагу! Новим законом уряд підвищив військовий збір для більшості українців до 5% від суми доходу. Лише військові сплачуватимуть – 1,5%.