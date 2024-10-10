Как изменится военный сбор для ФЛП
Военный сбор для ФЛП будет зависеть от группы. Как сообщает нардеп Ярослав Железняк, для тех, кто находится на упрощенной системе налогообложения эти изменения вступают в силу "задним числом" – с 1 октября.
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Справка: ФЛП, находящимися на упрощенной системе налогообложения считаются плательщики единого налога I – III групп, отвечающие определенным критериям.
Согласно принятому решению, военный сбор для ФЛП теперь такой:
- для ФЛП I, II и IV группы этот налог теперь будет составлять 10% от размера минимальной заработной платы;
- для ФЛП III группы он фиксируется на уровне 1% от дохода.
Обратите внимание! Новым законом правительство повысило военный сбор для большинства украинцев до 5% от суммы дохода. Только военные будут платить – 1,5%.