Дефіцит робочої сили стає основною проблемою для українського бізнесу, – Bloomberg

В Україні скоротилася кількість робочої сили, що негативно впливає на малий та великий бізнес. Саме такі підприємства є основою економіки воєнного часу. Прогнозується, що дефіцит працівників лише зростатиме.

Що є головною проблемою для бізнесу в Україні

Згідно з результатами опитування від Київського інституту економічних досліджень та політичних консультацій, друге місце після зростання витрат українських компаній посідає дефіцит кадрів.

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В Україні дефіцит кадрів може мати ефект доміно, тобто підприємства спочатку скоротять виробництва, а потім економіка країни відчує втрати.

Через те, що в Україні набув новий закон щодо мобілізації, брак працездатних чоловіків та жінок стане ударом для великого та малого бізнесу.

Як прогнозується, ця проблема лише загострюватиметься, тому Україна буде змушена заповнювати прогалину.

На скільки впала економіка України

Як зазначив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, падіння економічного виробництва проти 2021 року, пов'язане зі скороченням кадрів, становитиме близько 27% від довоєнного рівня.

Крім понад 6 мільйонів людей, які втекли від війни, ситуацію ускладнюють чоловіки, що зникли у тіньовій економіці та ухиляються від мобілізації,

– повідомляється у виданні.

Директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом "Метівест" Тетяна Петрук зазначила, що в групі зіткнулися з проблемою пошуку працівників на мартенівське виробництво комбінату в Запоріжжі.

Група "Метівест" налічує майже 60 тисяч працівників. Там прагнуть закрити 4 тисячі вакансій.

Лише пошук 89 працівників зайняв 3 місяці інтенсивної роботи.

До початку повномасштабного вторгнення це тривало втричі менше.

Петрук додає, що процес працевлаштування ускладнює й те, що чоловіки неохоче йдуть працювати до великих компаній, які є мішенню для військкоматів.

Якщо призов триватиме таким чином, ми будемо змушені зупинити деякі процеси або виробничі потужності, тому що нам фізично не вистачатиме працівників,

– каже вона.

В КП "Київський метрополітен" повідомили про скорочення кількості поїздів. Все через те, що міграція та призов до війська спричинили значний дефіцит працівників.