ЄБРР профінансує переїзд українських підприємств у безпечніші регіони

27 грудня 2022, 11:02
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Джерело:

Міністерство економіки України

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть гранти українському малому та середньому бізнесу. Все для того, щоб вони змогли релокувати свій бізнес в більш безпечні регіони.

Грант на релокацію від ЄБРР

У ЄБРР пообіцяли виділити на гранти 2,4 мільйона євро. Кошти на переїзд отримають 80 малих та середніх українських бізнесів через Фонд сприяння малому бізнесу ЄБРР.

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Хто може отримати гран 

Компанії мають відповідати наступним вимогам:

  • до 500 працівників;
  • річний обіг до 50 мільйонів євро або загальні активи до 43 мільйонів євро;
  • не менше двох років операційної діяльності;
  • частка українських власників – понад 50%.
Зверніть увагу! Кінцевий термін подання заявок на отримання грантів – 31 січня 2023 року.

Яка частка бізнесу розглядає релокацію

Згідно з дослідженням дослідження, проведеного командою Polish-Ukrainian Startup Bridge 28% опитаних власників стартапів заявили, що мають намір переїхати до країн ЄС, ще 5% – до США.

Переважно підприємці релокують свій бізнес в межах України. Однак чимала частина перенесла чи планує це зробити до ЄС, дослідили в Gradus.

Автор: Дар'я Вереньова