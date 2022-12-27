ЄБРР профінансує переїзд українських підприємств у безпечніші регіони
Джерело:Міністерство економіки України
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть гранти українському малому та середньому бізнесу. Все для того, щоб вони змогли релокувати свій бізнес в більш безпечні регіони.
Грант на релокацію від ЄБРР
У ЄБРР пообіцяли виділити на гранти 2,4 мільйона євро. Кошти на переїзд отримають 80 малих та середніх українських бізнесів через Фонд сприяння малому бізнесу ЄБРР.
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Хто може отримати гран
Компанії мають відповідати наступним вимогам:
- до 500 працівників;
- річний обіг до 50 мільйонів євро або загальні активи до 43 мільйонів євро;
- не менше двох років операційної діяльності;
- частка українських власників – понад 50%.
Яка частка бізнесу розглядає релокацію
Згідно з дослідженням дослідження, проведеного командою Polish-Ukrainian Startup Bridge 28% опитаних власників стартапів заявили, що мають намір переїхати до країн ЄС, ще 5% – до США.
Переважно підприємці релокують свій бізнес в межах України. Однак чимала частина перенесла чи планує це зробити до ЄС, дослідили в Gradus.