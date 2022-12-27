Грант на релокацію від ЄБРР

У ЄБРР пообіцяли виділити на гранти 2,4 мільйона євро. Кошти на переїзд отримають 80 малих та середніх українських бізнесів через Фонд сприяння малому бізнесу ЄБРР.

Читайте також Поведінка клієнтів кардинально змінилася: які лайфхаки допомагають бізнесу адаптуватися

Хто може отримати гран

Компанії мають відповідати наступним вимогам:

до 500 працівників;

річний обіг до 50 мільйонів євро або загальні активи до 43 мільйонів євро;

не менше двох років операційної діяльності;

частка українських власників – понад 50%.

Зверніть увагу! Кінцевий термін подання заявок на отримання грантів – 31 січня 2023 року.

Яка частка бізнесу розглядає релокацію

Згідно з дослідженням дослідження, проведеного командою Polish-Ukrainian Startup Bridge 28% опитаних власників стартапів заявили, що мають намір переїхати до країн ЄС, ще 5% – до США.

Переважно підприємці релокують свій бізнес в межах України. Однак чимала частина перенесла чи планує це зробити до ЄС, дослідили в Gradus.