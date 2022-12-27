Грант на релокацию от ЕБРР

В ЕБРР пообещали выделить на гранты 2,4 миллиона евро. Средства на переезд получат 80 малых и средних украинских бизнесов через Фонд содействия малому бизнесу ЕБРР.

Читайте также Поведение клиентов кардинально изменилось: какие лайфхаки помогают бизнесу адаптироваться

Кто может получить гран

Компании должны отвечать следующим требованиям:

до 500 работников;

годовой оборот до 50 миллионов евро или общие активы до 43 миллионов евро;

не менее двух лет операционной деятельности;

доля украинских владельцев – более 50%.

Обратите внимание! Конечный срок подачи заявок на получение грантов – 31 января 2023 года.

Какая доля бизнеса рассматривает релокацию

Согласно исследованию исследования, проведенного командой Polish-Russian Startup Bridge, 28% опрошенных владельцев стартапов заявили, что намерены переехать в страны ЕС, еще 5% – в США.

Преимущественно предприниматели релоцируют свой бизнес в пределах Украины. Однако большая часть перенесла планирует ли это сделать в ЕС, исследовали в Gradus.