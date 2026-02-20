Уряд запускає єЧек: у яких магазинах та АЗС можна його отримати

єЧек запровадять як цифровий аналог паперового фіскального чеку для зручності. Такий варіант має плюси як для бізнесу, так і для покупців, до того ж матиме таку саму доказову силу в суді.

Де вже зараз можна отримати єЧек?

Електронний чек автоматично зберігається просто у вашому банківському застосунку, пише Мінцифри.

Сервіс упроваджують поетапно. На першому етапі він уже доступний для клієнтів ПриватБанк, ПУМБ, VST bank і monobank. Отримати єЧек також можна в торговельних мережах:

"Аврора";

"Фора";

Auchan;

АЗС "Укрнафта".

Повноцінний запуск сервісу заплановано на кінець 2026 року.

Що єЧек означає для покупців:

Чек з’являється там, де ви вже дивитеся свої витрати – у застосунку банку.

Вам не потрібно нічого завантажувати, встановлювати або додатково реєструватися в сторонніх застосунках магазинів чи на сайтах.

Ви самі обираєте формат чека – цифровий або паперовий. Сервіс працює паралельно зі звичними чеками та є абсолютно добровільним.

Тільки ви бачите свій чек у власному застосунку.

Як працюватиме система "Національний чек"?

Загалом система "Національний чек" працює через автоматичну взаємодію між касовими апаратами продавців, платіжними терміналами, банками та державними інформаційними системами. Це потребує попередньої підготовки як для покупця, так і для бізнесу, каже Дарина Косінова:

Щоб користуватися єЧеком, покупець спочатку активує відповідний функціонал у мобільному застосунку свого банку.

Це можна зробити, якщо банк приєднався до експериментального проєкту як банк-учасник.

Продавець, який хоче приєднатися до проекту, подає електронну заявку через агентство індустріального розвитку "Зроблено в Україні".

Заявка підписується КЕПом керівника і містить основні дані про підприємство: код ЄДРПОУ, найменування, адреси торгових точок, контакти.

Адміністратор протягом трьох робочих днів перевіряє ці дані через Єдиний державний реєстр і включає продавця до переліку учасників.

Дарина Косінова Директорка ЮК "Тацій і Партнери" При активації покупець надає банку згоду на передачу інформації про платіжні операції до системи "Національний чек" у межах, дозволених законодавством про банківську таємницю. Після активації система працюватиме автоматично для всіх майбутніх покупок у магазинах-учасниках проекту. Покупець може в будь-який момент відключити цей функціонал через той самий банківський застосунок

Після оплати відбувається синхронізація даних між кількома системами. Банк-учасник передає до системи "Національний чек" відомості про платіжну операцію: суму, час, місце покупки, дані про продавця.

Коли система успішно зв'язує інформацію про платіж з конкретним фіскальним чеком, вона створює електронне посилання на цей розрахунковий документ у системі обліку даних реєстраторів розрахункових операцій. Це посилання передається назад до банку-учасника.

Потім банк відображає всю цю інформацію у мобільному застосунку покупця з активним посиланням на повний офіційний чек.

Євген Ясинський Податковий адвокат ЮК "Приходько та партнери" Фактично впровадження єЧеку не змінює базових правил торгівлі чи оподаткування – мова йде про цифровізацію вже існуючого фіскального документа. Усі ключові обов’язки бізнесу залишаються незмінними: проведення розрахункових операцій через РРО або ПРРО, фіскалізація кожної операції, передача даних до ДПС та належна сплата податків. Тобто єЧек не є новим видом розрахункового документа, а лише його електронною формою.

Навіщо потрібен чек?