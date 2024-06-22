"Нехай щастить": ЄС закриє небо для російських бізнес-джетів

Євросоюз розширює санкції проти російських авіаперевізників. Нові обмеження будуть прийняті в 14-му пакеті санкцій.

Нові обмеження проти Росії

У лютому 2022 року Євросоюз у відповідь на повномасштабний напад Росії на Україну заборонив російським авіакомпаніям входити в повітряний простір ЄС. Втім, обмеження не стосувалося приватних перельотів.

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Втім, вже незабаром ця ситуація буде виправлена. Вже в рамках 14-го пакету санкцій приватні перельоти росіян у повітряному просторі ЄС будуть заборонені. Про це йдеться у документі, який посли узгодили 10 червня.

Як приклад ЄС наводить перельоти росіян до місць відпочинку та рейси, якими компанії доставляють працівників на бізнес-зустріч.

Під нову заборону потрапляють будь-які рейси, в яких вихідці з Росії, а також російські громадяни та компанії можуть "визначати місце та час зльоту та посадки",

– йдеться в документі.

Таким чином, розмежування Росії та європейського світу вийде на новий рівень.

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