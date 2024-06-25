Пенсія у ФОПа може бути меншою: як на це впливає сплата ЄСВ

З початку повномасштабної війни в Україні громадяни можуть за власним бажанням сплачувати чи не сплачувати єдиний соціальний внесок. Водночас за таких умов варто бути готовим до того, що розмір майбутньої пенсії може не задовільнити ваші очікування.

Які є нюанси через несплату ЄСВ

В Україні існує 2 системи оподаткування – спрощена та загальна. Відтак ФОПи на загальній системі оподаткування сплачують ЄСВ авансом за 3 квартали звітного періоду, а за 4 квартал ФОПи доплачують внесок від отриманого прибутку за звітний рік.

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Водночас ФОПи на спрощеній системі оподаткування сплачують ЄСВ не менше мінімального страхового внеску – 22% від мінімальної заробітної плати. З квітня 2024 року це 1 760 гривень за місяць.

З березня 2022 року усі ФОПи звільняються від сплати єдиного соціального внеску добровільно. Але якщо фізична особа-підприємець не сплачує ЄСВ, тоді місяці несплати не зараховуватимуться до страхового стажу. А отже, майбутня пенсія не збільшуватиметься.

Крім того, ФОПи-пенсіонери також звільняються від сплати ЄСВ. Йдеться про тих, які отримують пенсію за віком, є особами з інвалідністю, або ж отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Яку пенсію можуть отримати ФОПи

Ще раніше експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін у коментарі 24 Каналу розповів, що норми виходу на пенсію в Україні розповсюджуються на усіх, зокрема на ФОПів.

Якщо стаж у 2024 році 31 рік, тоді особа може вийти на пенсію в 60 років. Якщо стаж від 21 до 31 року, то на відпочинок можна вийти у віці 63 років, а якщо стаж від 15 до 21 року – у 65 років.

Водночас Коробкін попереджає, що без сплати ЄСВ та особа, яка захоче вийти на пенсію, не матиме відповідного стажу.

Сергій Коробкін Експерт з питань пенсійного забезпечення Стаж для особи підтверджується насамперед даними про сплату єдиного соціального внеску. Відтак нема внесків, нема і стажу. Навіть якщо в трудовій книжці є запис, а внески не сплачувалися, то стаж все одно не йде.

Коробкін пояснив, що ФОПу за сплату мінімальних розмірів ЄСВ нараховуватиметься й близька до мінімальної пенсія.

Зараз мінімальною пенсійною виплатою є 2 725 гривень. Втім є і менші розміри пенсій, які сягають 2 361 гривні.