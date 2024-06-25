Какие есть нюансы из-за неуплаты ЕСВ

В Украине существует 2 системы налогообложения – упрощенная и общая. Поэтому ФЛП на общей системе налогообложения платят ЕСВ авансом за 3 квартала отчетного периода, а за 4 квартал ФЛП доплачивают взнос от полученной прибыли за отчетный год.

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В то же время ФЛП на упрощенной системе налогообложения платят ЕСВ не менее минимального страхового взноса – 22% от минимальной заработной платы. С апреля 2024 года это 1 760 гривен в месяц.

Кроме того, ФЛП-пенсионеры также освобождаются от уплаты ЕСВ. Речь идет о тех, которые получают пенсию по возрасту, являются лицами с инвалидностью, или получают в соответствии с законом пенсию или социальную помощь.

Какую пенсию могут получить ФОПы

Еще раньше эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин в комментарии 24 Канала рассказал, что нормы выхода на пенсию в Украине распространяются на всех, в частности на ФЛП.

В то же время Коробкин предупреждает, что без уплаты ЕСВ и лицо, которое захочет выйти на пенсию, не будет иметь соответствующего стажа.

Сергей Коробкин

Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения

Стаж для лица подтверждается прежде всего данными об уплате единого социального взноса. Поэтому нет взносов, нет и стажа. Даже если в трудовой книжке есть запись, а взносы не платились, то стаж все равно не идет.

Коробкин объяснил, что ФЛП за уплату минимальных размеров ЕСВ будет начисляться и близкая к минимальной пенсия.