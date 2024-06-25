Какие есть нюансы из-за неуплаты ЕСВ
В Украине существует 2 системы налогообложения – упрощенная и общая. Поэтому ФЛП на общей системе налогообложения платят ЕСВ авансом за 3 квартала отчетного периода, а за 4 квартал ФЛП доплачивают взнос от полученной прибыли за отчетный год.
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В то же время ФЛП на упрощенной системе налогообложения платят ЕСВ не менее минимального страхового взноса – 22% от минимальной заработной платы. С апреля 2024 года это 1 760 гривен в месяц.
Кроме того, ФЛП-пенсионеры также освобождаются от уплаты ЕСВ. Речь идет о тех, которые получают пенсию по возрасту, являются лицами с инвалидностью, или получают в соответствии с законом пенсию или социальную помощь.
Какую пенсию могут получить ФОПы
Еще раньше эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин в комментарии 24 Канала рассказал, что нормы выхода на пенсию в Украине распространяются на всех, в частности на ФЛП.
В то же время Коробкин предупреждает, что без уплаты ЕСВ и лицо, которое захочет выйти на пенсию, не будет иметь соответствующего стажа.
Стаж для лица подтверждается прежде всего данными об уплате единого социального взноса. Поэтому нет взносов, нет и стажа. Даже если в трудовой книжке есть запись, а взносы не платились, то стаж все равно не идет.
Коробкин объяснил, что ФЛП за уплату минимальных размеров ЕСВ будет начисляться и близкая к минимальной пенсия.