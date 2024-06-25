Які є нюанси через несплату ЄСВ

В Україні існує 2 системи оподаткування – спрощена та загальна. Відтак ФОПи на загальній системі оподаткування сплачують ЄСВ авансом за 3 квартали звітного періоду, а за 4 квартал ФОПи доплачують внесок від отриманого прибутку за звітний рік.

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Водночас ФОПи на спрощеній системі оподаткування сплачують ЄСВ не менше мінімального страхового внеску – 22% від мінімальної заробітної плати. З квітня 2024 року це 1 760 гривень за місяць.

Зауважте! З березня 2022 року усі ФОПи звільняються від сплати єдиного соціального внеску добровільно. Але якщо фізична особа-підприємець не сплачує ЄСВ, тоді місяці несплати не зараховуватимуться до страхового стажу. А отже, майбутня пенсія не збільшуватиметься.

Крім того, ФОПи-пенсіонери також звільняються від сплати ЄСВ. Йдеться про тих, які отримують пенсію за віком, є особами з інвалідністю, або ж отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Яку пенсію можуть отримати ФОПи

Ще раніше експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін у коментарі 24 Каналу розповів, що норми виходу на пенсію в Україні розповсюджуються на усіх, зокрема на ФОПів.

Зверніть увагу! Якщо стаж у 2024 році 31 рік, тоді особа може вийти на пенсію в 60 років. Якщо стаж від 21 до 31 року, то на відпочинок можна вийти у віці 63 років, а якщо стаж від 15 до 21 року – у 65 років.

Водночас Коробкін попереджає, що без сплати ЄСВ та особа, яка захоче вийти на пенсію, не матиме відповідного стажу.

Сергій Коробкін Експерт з питань пенсійного забезпечення Стаж для особи підтверджується насамперед даними про сплату єдиного соціального внеску. Відтак нема внесків, нема і стажу. Навіть якщо в трудовій книжці є запис, а внески не сплачувалися, то стаж все одно не йде.

Коробкін пояснив, що ФОПу за сплату мінімальних розмірів ЄСВ нараховуватиметься й близька до мінімальної пенсія.

Зверніть увагу! Зараз мінімальною пенсійною виплатою є 2 725 гривень. Втім є і менші розміри пенсій, які сягають 2 361 гривні.