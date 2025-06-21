ЄСВ для ФОП: чому іноді вигідно платити більше і яка максимальна сума

Майбутній розмір пенсії та соціальний захист часто формуються з рішень, які сьогодні здаються неважливими. Один з таких виборів — сума, яку підприємець сплачує до системи соціального страхування.

Чи може підприємець платити більше

Тож, чи може ФОП на єдиному податку може сплачувати ЄСВ понад мінімальний внесок, що передбачає закон, розповідає 24 Канал посилаючись на дані сервісу "Особистий Консультант".

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Передусім зауважимо, що у 2025 році мінімальний розмір ЄСВ становить 1760 гривень на місяць. Водночас закон дозволяє підприємцям сплачувати внесок у більшому обсязі – до 35 200 гривень, що відповідає максимально допустимій базі нарахування (160 000 гривень).

Юридична довідка. Це передбачено пунктом 3 частини 1 статті 7 Закону України №2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Відображення добровільно збільшеного ЄСВ здійснюється у звітності:

у графі 2 поля 9 Додатку 1 вказується сума доходу, з якої розраховується ЄСВ;

у графі 3 – 22%;

у графі 4 – сума внеску, що сплачується.

Таким чином, ФОП може не лише забезпечити собі вищу пенсійну базу, а й розширити майбутній соціальний захист — зокрема, при розрахунку страхового стажу, – ідеться у поясненні.