Пенсійне забезпечення для полонених – Зеленський підписав закон щодо сплати ЄСВ
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який регулює сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) за громадян, позбавлених особистої свободи через збройну агресію Росії проти України.
ЄСВ за полонених сплачуватиме держава
Законопроєкт №4280-IX, передбачає, що сплата ЄСВ за такими особами буде покладена на державний бюджет, а період їх перебування в полоні буде враховуватися до страхового стажу для забезпечення права на пенсію. Детальніше інформує 24 Канал.
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Згідно з новими нормами, закон уточнює механізм фінансування внеску, гарантуючи соціальний захист та фінансову стабільність звільнених осіб. Також документ усуває суперечності у чинних нормах і встановлює відповідальну сторону за сплату ЄСВ – Пенсійний фонд.
Чому це важливо
Закон визначає, що внесок сплачуватиметься за весь період позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також протягом 6 місяців після звільнення. Це дає змогу таким особам у майбутньому отримувати пенсійне забезпечення, як і іншим громадянам, які сплачували ЄСВ.
Що далі
У межах цієї ініціативи державні органи отримають завдання привести нормативно-правові акти у відповідність до цього закону протягом 3 місяців з моменту його опублікування. Закон набирає чинності з 1 січня 2026 року.
Важливо! Цей крок є важливим у контексті підвищення соціального захисту громадян, які постраждали від збройної агресії Росії, та сприятиме їхній фінансовій стабільності в майбутньому.