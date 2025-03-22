Хто може оформити сіре посвідчення

Вони надаються відповідно до певних документів, пише 24 Канал з посиланням на Юридичну сотню.

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Так, наприклад, існує сіре посвідчення. Воно видається родичам, якщо військовий загинув у звʼязку із захистом Батьківщини або виконанням службових обовʼязків у зоні бойових дій.

Посвідчення загиблого можуть оформити:

утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв'язку із цим виплачується пенсія;

батьки;

один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

діти загиблого;

діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

діти, обоє батьків яких загинули або пропали безвісти.

Для оформлення сірого посвідчення необхідні такі основні документи:

заява члена сімʼї загиблого військового;

свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи;

документ про безпосередню участь загиблого військовослужбовця в бойових діях;

постанова штатної військово-лікарської комісії (ВЛК);

паспорт заявника;

ідентифікаційний код заявника;

документи, які підтверджують ступінь спорідненості заявника із загиблим.

Зверніть увагу! Сіре посвідчення можна отримати тільки якщо звернутися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Які пільги передбачає сіре посвідчення

Зокрема людина, що має сіре посвідчення, може отримати доступ до таких пільг: