ЕСВ за пленных будет платить государство

Законопроект №4280-IX, предусматривает, что уплата ЕСВ за такими лицами будет возложена на государственный бюджет, а период их пребывания в плену будет учитываться в страховой стаж для обеспечения права на пенсию. Подробнее информирует 24 Канал.

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Согласно новым нормам, закон уточняет механизм финансирования взноса, гарантируя социальную защиту и финансовую стабильность освобожденных из плена. Также документ устраняет противоречия в действующих нормах и устанавливает ответственную сторону за уплату ЕСВ – Пенсионный фонд.

Почему это важно

Закон определяет, что взнос будет уплачиваться за весь период лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, а также в течение 6 месяцев после освобождения. Это позволяет таким лицам в будущем получать пенсионное обеспечение, как и другим гражданам, которые платили ЕСВ.

Что дальше

В рамках этой инициативы государственные органы получат задание привести нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом в течение 3 месяцев с момента его опубликования. Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.

Важно!этот шаг важен в контексте повышения социальной защиты граждан, пострадавших от вооруженной агрессии России, и будет способствовать их финансовой стабильности в будущем.