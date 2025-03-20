Проект Dovidka.info от Центра стратегических коммуникаций и Центр гражданских свобод создали серию анимационных роликов с практическими советами, как помочь бойцам адаптироваться, сообщает 24 Канал.

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Как помочь воинам, вернувшимся из плена

В проекте отмечают, что то, что кажется нам привычным и обыденным в общении, может восприниматься совершенно по-другому теми, кто пережил неволю и пытки. Анимационные ролики рассказывают, как поддержать освобожденных военных и гражданских:

как реагировать на отчуждение, с которым можете столкнуться;

как проявлять близость;

как можно помочь человеку вернуться из плена не только физически, но и психологически.

Возвращение наших защитников из плена – это только первый шаг. Следующий, не менее важен, – их успешная адаптация в обществе. Наш долг – обеспечить им надлежащую поддержку, понимание и уважение, чтобы они чувствовали себя дома и могли вернуться к мирной жизни,

– отмечает заместитель руководителя Центра стратегических коммуникаций Николай Балабан.

Эти видео созданы совместно с Центром психического здоровья и реабилитации ветеранов "Лесная поляна" Министерства здравоохранения Украины. Ролики можно посмотреть на YouTube-канале SPRAVDI: