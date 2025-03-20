Проєкт Dovidka.info від Центру стратегічних комунікацій та Центр громадянських свобод створили серію анімаційних роликів з практичними порадами, як допомогти бійцям адаптуватися, повідомляє 24 Канал.

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Як допомогти воїнам, що повернулися з полону

У проєкті зазначають, що те, що здається нам звичним та буденним у спілкуванні, може сприйматися геть по-іншому тими, хто пережив неволю і тортури. Анімаційні ролики розповідають, як підтримати звільнених військових та цивільних:

як реагувати на відчуження, з яким можете стикнутись;

як проявляти близькість;

як можна допомогти людині повернутись із полону не лише фізично, а й психологічно.

Повернення наших захисників із полону – це лише перший крок. Наступний, не менш важливий, – їхня успішна адаптація в суспільстві. Наш обов'язок – забезпечити їм належну підтримку, розуміння та повагу, щоб вони відчували себе вдома і могли повернутися до мирного життя,​

– зазначає заступник керівника Центру стратегічних комунікацій Микола Балабан.

Ці відео створені спільно з Центром психічного здоров'я та реабілітації ветеранів "Лісова поляна" Міністерства охорони здоров'я України. Ролики можна переглянути на YouTube-каналі SPRAVDI: