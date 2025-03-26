ЄСВ за полонених сплачуватиме держава

Законопроєкт №4280-IX, передбачає, що сплата ЄСВ за такими особами буде покладена на державний бюджет, а період їх перебування в полоні буде враховуватися до страхового стажу для забезпечення права на пенсію. Детальніше інформує 24 Канал.

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Згідно з новими нормами, закон уточнює механізм фінансування внеску, гарантуючи соціальний захист та фінансову стабільність звільнених осіб. Також документ усуває суперечності у чинних нормах і встановлює відповідальну сторону за сплату ЄСВ – Пенсійний фонд.

Чому це важливо

Закон визначає, що внесок сплачуватиметься за весь період позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також протягом 6 місяців після звільнення. Це дає змогу таким особам у майбутньому отримувати пенсійне забезпечення, як і іншим громадянам, які сплачували ЄСВ.

Що далі

У межах цієї ініціативи державні органи отримають завдання привести нормативно-правові акти у відповідність до цього закону протягом 3 місяців з моменту його опублікування. Закон набирає чинності з 1 січня 2026 року.

Важливо! Цей крок є важливим у контексті підвищення соціального захисту громадян, які постраждали від збройної агресії Росії, та сприятиме їхній фінансовій стабільності в майбутньому.