Європейські компанії активно скорочують працівників: у чому причина

Європейські компанії стикаються з хвилею скорочень. На це впливає високий рівень інфляції та наслідки війни в Україні.

Які компанії скорочують працівників

Багато компаній змушені заморожувати процес найняття співробітників або звільняти працівників, повідомляє Reuters.

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Основні звільнення, оголошені з початку липня 2024 року:

Банки:

DNB (Норвегія): скоротить 500 робочих місць протягом найближчих шести місяців через зміни в економічній ситуації.

скоротить 500 робочих місць протягом найближчих шести місяців через зміни в економічній ситуації. UniCredit (Італія): планує 1000 добровільних звільнень та створення 500 нових робочих місць.

Промисловість:

NORTHVOLT (Швеція): виробник акумуляторів оголосив про скорочення 1600 робочих місць, включаючи 1000 позицій на заводі в Скеллефтеа.

Побутові товари:

DYSON (Великобританія): скоротить 1000 робочих місць у рамках глобальної реструктуризації.

скоротить 1000 робочих місць у рамках глобальної реструктуризації. UNILEVER: скоротить третину всіх офісних посад у Європі до кінця 2025 року.

Телекомунікації:

TELIA (Швеція): планує скорочення 3000 робочих місць у 2024 році.

Фармацевтика:

INDIVIOR: скорочує 130 робочих місць після припинення продажу препарату від шизофренії Perseris.

Аерокосмічна галузь:

AIRBUS: скоротить до 2500 робочих місць у своєму оборонно-космічному підрозділі до 2026 року.

Крім того, у липні Deutsche Bahn заявила про скорочення 30 000 робочих місць, Infineon – 1400 працівників, Manchester United – 250, PKP Cargo планує скоротити 30% персоналу, а Shell зменшить штат на 20%.

Tamedia звільнить майже 300 співробітників, UPM – до 110 робочих місць, а Yara повідомила про скорочення 115 працівників через закриття підрозділу в Бельгії.