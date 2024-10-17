Какие компании сокращают работников
Многие компании вынуждены замораживать процесс найма сотрудников или увольнять работников, сообщает Reuters.
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Основные увольнения, объявлены с начала июля 2024 года:
Банки:
- DNB (Норвегия): сократит 500 рабочих мест в течение ближайших шести месяцев из-за изменений в экономической ситуации.
- UniCredit (Италия): планирует 1000 добровольных увольнений и создание 500 новых рабочих мест.
Промышленность:
- NORTHVOLT (Швеция): производитель аккумуляторов объявил о сокращении 1600 рабочих мест, включая 1000 позиций на заводе в Скеллефтеа.
Бытовые товары:
- DYSON (Великобритания): сократит 1000 рабочих мест в рамках глобальной реструктуризации.
- UNILEVER: сократит треть всех офисных должностей в Европе до конца 2025 года.
Телекоммуникации:
- TELIA (Швеция): планирует сокращение 3000 рабочих мест в 2024 году.
Фармацевтика:
- INDIVIOR: сокращает 130 рабочих мест после прекращения продаж препарата от шизофрении Perseris.
Аэрокосмическая отрасль:
- AIRBUS: сократит до 2500 рабочих мест в своем оборонно-космическом подразделении до 2026 года.
Кроме того, в июле Deutsche Bahn заявила о сокращении 30 000 рабочих мест, Infineon – 1400 работников, Manchester United – 250, PKP Cargo планирует сократить 30% персонала, а Shell уменьшит штат на 20%.
Tamedia уволит почти 300 сотрудников, UPM – до 110 рабочих мест, а Yara сообщила о сокращении 115 работников из-за закрытия подразделения в Бельгии.