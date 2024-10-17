Які компанії скорочують працівників
Багато компаній змушені заморожувати процес найняття співробітників або звільняти працівників, повідомляє Reuters.
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Основні звільнення, оголошені з початку липня 2024 року:
Банки:
- DNB (Норвегія): скоротить 500 робочих місць протягом найближчих шести місяців через зміни в економічній ситуації.
- UniCredit (Італія): планує 1000 добровільних звільнень та створення 500 нових робочих місць.
Промисловість:
- NORTHVOLT (Швеція): виробник акумуляторів оголосив про скорочення 1600 робочих місць, включаючи 1000 позицій на заводі в Скеллефтеа.
Побутові товари:
- DYSON (Великобританія): скоротить 1000 робочих місць у рамках глобальної реструктуризації.
- UNILEVER: скоротить третину всіх офісних посад у Європі до кінця 2025 року.
Телекомунікації:
- TELIA (Швеція): планує скорочення 3000 робочих місць у 2024 році.
Фармацевтика:
- INDIVIOR: скорочує 130 робочих місць після припинення продажу препарату від шизофренії Perseris.
Аерокосмічна галузь:
- AIRBUS: скоротить до 2500 робочих місць у своєму оборонно-космічному підрозділі до 2026 року.
Крім того, у липні Deutsche Bahn заявила про скорочення 30 000 робочих місць, Infineon – 1400 працівників, Manchester United – 250, PKP Cargo планує скоротити 30% персоналу, а Shell зменшить штат на 20%.
Tamedia звільнить майже 300 співробітників, UPM – до 110 робочих місць, а Yara повідомила про скорочення 115 працівників через закриття підрозділу в Бельгії.