"Русский военный корабль" не для бізнесу: європейський суд відмовив Україні у реєстрації гасла

Торгові марки із гаслами "Русский военный корабль иди на **й" та "Russian warship, go f**k yourself" не зареєструють в Євросоюзі. Відмову пояснюють тим, що споживач сприйматиме таке гасло лише як політичне послання.

Чому суд відмовив Україні у реєстрації торгової марки з відомим гаслом

В європейському суді зазначили, гасло про російський воєнний корабель не зможе виконувати основну функцію товарного знака, адже середньостатистичний споживач не сприйме його як товар чи послугу, а лише як політичне послання, передає 24 Канал з посиланням на рішення Генерального суду Євросоюзу.

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Таким чином, це політичне гасло, позбавлене характеру розрізнення,

– додають у рішенні суду.

Нагадуємо! Станом на 16 березня 2022 року було подано заявку до Європейського агентства інтелектуальної власності (EUIPO) на реєстрацію товарного знака ЄС з гаслом "Русский военный корабль иди на **й" та "Russian warship, go f**k yourself", однак від 22 грудня 2022 року експерт відхилив заявку на реєстрацію в повному обсязі.

До речі, в Державній прикордонній службі України на рішення суду подали зауваження, серед яких було зазначено, що заявлений знак не сприйматиметься громадськістю як вказівка на комерційне походження, а як політичне послання, що сприятиме підтримці боротьби України з військовою агресією Росії. Втім ці зауваження суд відхилив також.