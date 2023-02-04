За рік війни з падінням зіткнулися 83% компаній: опитування ЄБА

Опитавши сто топменеджерів членських компаній, Європейська бізнес асоціація з'ясувала, що падіння зазнали 83% компаній у 2022 році. Також практично всі опитані відмітили падіння доходів доларовому еквіваленту.

Падіння доходів

У більшості компаній знизився дохід у доларовому еквіваленті, зокрема:

у 29% відбулося падіння до 20%,

у 54% – падіння на 21% і більше,

лише 6% повідомили про відсутність змін,

11% можуть похвалитися зростанням доходів у такий складний рік.

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Перебої з електропостачанням та масовані ракетні атаки

Перебої з енергопостачанням наразі очолюють антирейтинг актуальних викликів бізнесу, також компанії скаржаться на перебої зі зв’язком та інтернетом і мають проблеми з бронюванням співробітників та виїздом за кордон.

Бізнес продовжує працювати попри труднощі

Майже удвічі порівняно із жовтнем місяцем збільшилася кількість компаній, що відчули вплив ракетних атак на свою діяльність – із 47% до 89%.

Попри труднощі, усі компанії, які взяти участь в опитування повідомили, що продовжують працювати. З них 54% розповіли, що працюють у повному обсязі, 46% – з деякими обмеженнями. У жовтні торік в повному обсязі працювали 44% компаній.

Фінансові трати та рівень зарплати

Серед бізнесів, що працюють частково, наразі 44% обмежили географію діяльності, 23% закрили частину офісів/торгових точок/відділень, а 14% перевели діяльність в онлайн.

Внаслідок бойових дій 40% компаній зазнавати прямих збитків, оскільки 25% мають активи на окупованих територіях. Здебільшого це обладнання, техніка, нерухомість, транспорт.

Втрати бізнесу залишаються доволі високими:

32% повідомляють про втрати до 1 мільйону доларів,

36% – про втрати в діапазоні від 1 до 10 мільйонів доларів,

16% – про втрати більш як 10 мільйонів доларів.

Виплата зарплати

Разом з тим бізнес розповів, що його фінансова стабільність покращується. Так 27% компаній мають фінансові резерви на пів року, 23% – на рік, а 36% – на рік і більше.

Зростає кількість компаній, що виплачують співробітникам заробітну плату в повному обсязі – наразі таких 89%, з яких 25% роблять це з авансовими або додатковими виплатами. Це більше ніж у жовтні – тоді таких було 79%.

У 2023 році 8% компаній скорочують розмір оплати праці.

2% змушені відправляти співробітників в неоплачувану відпустку.

Ще 5% звільняють працівників.

Бізнес в умовах війни / Інфографіка ЄБА