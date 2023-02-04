За рік війни з падінням зіткнулися 83% компаній: опитування ЄБА
Джерело:Європейська бізнес асоціація
Опитавши сто топменеджерів членських компаній, Європейська бізнес асоціація з'ясувала, що падіння зазнали 83% компаній у 2022 році. Також практично всі опитані відмітили падіння доходів доларовому еквіваленту.
Падіння доходів
У більшості компаній знизився дохід у доларовому еквіваленті, зокрема:
- у 29% відбулося падіння до 20%,
- у 54% – падіння на 21% і більше,
- лише 6% повідомили про відсутність змін,
- 11% можуть похвалитися зростанням доходів у такий складний рік.
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Перебої з електропостачанням та масовані ракетні атаки
Перебої з енергопостачанням наразі очолюють антирейтинг актуальних викликів бізнесу, також компанії скаржаться на перебої зі зв’язком та інтернетом і мають проблеми з бронюванням співробітників та виїздом за кордон.Майже удвічі порівняно із жовтнем місяцем збільшилася кількість компаній, що відчули вплив ракетних атак на свою діяльність – із 47% до 89%.
Бізнес продовжує працювати попри труднощі
Попри труднощі, усі компанії, які взяти участь в опитування повідомили, що продовжують працювати. З них 54% розповіли, що працюють у повному обсязі, 46% – з деякими обмеженнями. У жовтні торік в повному обсязі працювали 44% компаній.
Фінансові трати та рівень зарплати
Внаслідок бойових дій 40% компаній зазнавати прямих збитків, оскільки 25% мають активи на окупованих територіях. Здебільшого це обладнання, техніка, нерухомість, транспорт.
Втрати бізнесу залишаються доволі високими:
- 32% повідомляють про втрати до 1 мільйону доларів,
- 36% – про втрати в діапазоні від 1 до 10 мільйонів доларів,
- 16% – про втрати більш як 10 мільйонів доларів.
Виплата зарплати
Зростає кількість компаній, що виплачують співробітникам заробітну плату в повному обсязі – наразі таких 89%, з яких 25% роблять це з авансовими або додатковими виплатами. Це більше ніж у жовтні – тоді таких було 79%.
- У 2023 році 8% компаній скорочують розмір оплати праці.
- 2% змушені відправляти співробітників в неоплачувану відпустку.
- Ще 5% звільняють працівників.
Бізнес в умовах війни / Інфографіка ЄБА