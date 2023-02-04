Падіння доходів

У більшості компаній знизився дохід у доларовому еквіваленті, зокрема:

  • у 29% відбулося падіння до 20%,
  • у 54% – падіння на 21% і більше,
  • лише 6% повідомили про відсутність змін,
  • 11% можуть похвалитися зростанням доходів у такий складний рік.

Читайте також Бізнес намагається нарощувати об'єми та виживати: як змінився ринок за час війни

Перебої з електропостачанням та масовані ракетні атаки

Перебої з енергопостачанням наразі очолюють антирейтинг актуальних викликів бізнесу, також компанії скаржаться на перебої зі зв’язком та інтернетом і мають проблеми з бронюванням співробітників та виїздом за кордон.

Бізнес продовжує працювати попри труднощі

Попри труднощі, усі компанії, які взяти участь в опитування повідомили, що продовжують працювати. З них 54% розповіли, що працюють у повному обсязі, 46% – з деякими обмеженнями. У жовтні торік в повному обсязі працювали 44% компаній.

Фінансові трати та рівень зарплати

Внаслідок бойових дій 40% компаній зазнавати прямих збитків, оскільки 25% мають активи на окупованих територіях. Здебільшого це обладнання, техніка, нерухомість, транспорт.

Втрати бізнесу залишаються доволі високими:

  • 32% повідомляють про втрати до 1 мільйону доларів,
  • 36% – про втрати в діапазоні від 1 до 10 мільйонів доларів,
  • 16% – про втрати більш як 10 мільйонів доларів.

Виплата зарплати

Зростає кількість компаній, що виплачують співробітникам заробітну плату в повному обсязі – наразі таких 89%, з яких 25% роблять це з авансовими або додатковими виплатами. Це більше ніж у жовтні – тоді таких було 79%.

  • У 2023 році 8% компаній скорочують розмір оплати праці.
  • 2% змушені відправляти співробітників в неоплачувану відпустку.
  • Ще 5% звільняють працівників.

Бізнес в умовах війни / Інфографіка ЄБА