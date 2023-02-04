Падение доходов

У большинства компаний снизился доход в долларовом эквиваленте, в частности:

у 29% произошло падение до 20%,

у 54% - падение на 21% и более,

только 6% сообщили об отсутствии изменений,

11% могут похвастаться ростом доходов в столь сложный год.

Читайте также Бизнес пытается наращивать объемы и выживать: как изменился рынок за время войны

Перебои с электроснабжением и массированные ракетные атаки

Перебои с энергоснабжением возглавляют антирейтинг актуальных вызовов бизнеса, также компании жалуются на перебои со связью и интернетом и имеют проблемы с бронированием сотрудников и выездом за границу.

Почти вдвое по сравнению с октябрем увеличилось количество компаний, испытавших влияние ракетных атак на свою деятельность – с 47% до 89%.

Бизнес продолжает работать несмотря на трудности

Несмотря на трудности, все компании, принявшие участие в опросе, сообщили, что продолжают работать. Из них 54% рассказали, что работают в полном объеме, 46% – с некоторыми ограничениями. В октябре прошлого года в полном объеме работало 44% компаний.

Среди бизнесов, работающих частично, 44% ограничили географию деятельности, 23% закрыли часть офисов/торговых точек/отделений, а 14% перевели деятельность в онлайн.

Финансовые расходы и уровень зарплаты

В результате боевых действий 40% компаний несут прямые убытки, поскольку 25% имеют активы на оккупированных территориях. В основном это оборудование, техника, недвижимость, транспорт.

Потери бизнеса остаются достаточно высокими:

32% сообщают о потерях до 1 миллиона долларов,

36% – о потерях в диапазоне от 1 до 10 миллионов долларов,

16% – о потерях более 10 миллионов долларов.

Вместе с тем бизнес рассказал, что его финансовая стабильность улучшается. Так, 27% компаний имеют финансовые резервы на полгода, 23% – в год, а 36% – в год и более.

Выплата зарплаты

Растет количество компаний, выплачивающих сотрудникам заработную плату в полном объеме – в настоящее время таких 89%, из которых 25% делают это с авансовыми или дополнительными выплатами. Это больше чем в октябре – тогда таковых было 79%.

В 2023 году 8% компаний сокращают размер оплаты труда.

2% вынуждены отправлять сотрудников в неоплачиваемый отпуск.

Еще 5% увольняют работников.

Бизнес в условиях войны / Инфографика ЕБА