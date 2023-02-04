Падение доходов

У большинства компаний снизился доход в долларовом эквиваленте, в частности:

  • у 29% произошло падение до 20%,
  • у 54% - падение на 21% и более,
  • только 6% сообщили об отсутствии изменений,
  • 11% могут похвастаться ростом доходов в столь сложный год.

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Перебои с электроснабжением и массированные ракетные атаки

Перебои с энергоснабжением возглавляют антирейтинг актуальных вызовов бизнеса, также компании жалуются на перебои со связью и интернетом и имеют проблемы с бронированием сотрудников и выездом за границу.

Бизнес продолжает работать несмотря на трудности

Несмотря на трудности, все компании, принявшие участие в опросе, сообщили, что продолжают работать. Из них 54% рассказали, что работают в полном объеме, 46% – с некоторыми ограничениями. В октябре прошлого года в полном объеме работало 44% компаний.

Финансовые расходы и уровень зарплаты

В результате боевых действий 40% компаний несут прямые убытки, поскольку 25% имеют активы на оккупированных территориях. В основном это оборудование, техника, недвижимость, транспорт.

Потери бизнеса остаются достаточно высокими:

  • 32% сообщают о потерях до 1 миллиона долларов,
  • 36% – о потерях в диапазоне от 1 до 10 миллионов долларов,
  • 16% – о потерях более 10 миллионов долларов.

Выплата зарплаты

Растет количество компаний, выплачивающих сотрудникам заработную плату в полном объеме – в настоящее время таких 89%, из которых 25% делают это с авансовыми или дополнительными выплатами. Это больше чем в октябре – тогда таковых было 79%.

  • В 2023 году 8% компаний сокращают размер оплаты труда.
  • 2% вынуждены отправлять сотрудников в неоплачиваемый отпуск.
  • Еще 5% увольняют работников.

Бизнес в условиях войны / Инфографика ЕБА