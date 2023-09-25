Коли немає дорожнього фонду: Шмигаль розповів, де братимуть гроші на ремонт доріг

Оскільки суспільство вкрай гостро реагує на усі видатки, які не пов'язані з війною, Кабінет міністрів у новому бюджеті передбачив мінімальне фінансування ремонту доріг. Втім, існують й інші механізми, які дозволяють залучити кошти, якщо це буде потрібно.

Звідки будуть брати гроші на ремонт доріг

За словами прем'єр-міністра, у проєкті бюджету на 2024 рік фінансування дорожнього фонду передбачено лише на мінімальному рівні. Втім, знайти кошти в окремих випадках на ремонт доріг та мостів буде цілком можливо.

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Насамперед йдеться про можливість залучення грошей з резервного фонду. Щоправда, на цьому напрямку теж пріоритетним фактором буде перемога у війні.

Відновлення мостів, відновлення доріг для постачання боєприпасів, військової техніки, забезпечення гуманітарних потреб – всі ці речі треба реалізовувати. Ми заклали кошти для цього у резервному фонді,

– розповів Шмигаль.

На утримання доріг зимою у бюджеті на 2023 рік заклали лише

Прем'єр також вкотре підкреслив, що в першу чергу бюджетні гроші потрібно витрачати на зброю, боєприпаси та інші потреби у сфері оборони держави. Також в пріоритеті індустріальні парки та гранти для малого і середнього бізнесу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів також прийняв зміни для того, аби бізнес отримував митні спрощення швидше. Щоправда, разом з цим з'явились кілька нововведень.