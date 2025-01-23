Як і коли може закінчиться активна фаза війни: прогноз для бізнесу від уряду

Бізнес очікує, що активна фаза російсько-української війни може завершитися у 2025 році. Однак Україна має вжити конкретних заходів для зміцнення своєї безпеки в цей час.

Для закінчення війни потрібні гарантії

Про це заявила перша віцепрем'єрка України Юлія Свириденко під час "Українського сніданку" в Давосі, повідомляє 24 Канал.

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Бізнес очікує, що активна фаза війни закінчиться в цьому році. Але, звісно, нам слід вести переговори про гарантії безпеки і їхнє практичне впровадження,

– сказала вона.

При цьому Свириденко вважає, гарантії безпеки мають бути складовою майбутньої домовленості, і НАТО у цьому контексті "найкраще рішення".

За її словами, санкції Заходу проти Росії мають залишатися. "Вони мають посилюватися. І тоді ми маємо обговорити й можемо обговорювати мирну угоду", – додала перша віцепрем'єрка.

Довідково.Світовий банк прогнозує уповільнення зростання економіки України у 2025 році до 2,0%. Прогноз ґрунтується на припущенні, з урахуванням припущення, що активні бойові дії триватимуть упродовж усього року.