Для окончания войны нужны гарантии

Об этом заявила первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко во время "Украинского завтрака" в Давосе, сообщает 24 Канал.

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Бизнес ожидает, что активная фаза войны закончится в этом году. Но, конечно, нам следует вести переговоры о гарантиях безопасности и их практическое внедрение,

– сказала она.

При этом Свириденко считает, гарантии безопасности должны быть составляющей будущей договоренности, и НАТО в этом контексте "лучшее решение".

По ее словам, санкции Запада против России должны оставаться. "Они должны усиливаться. И тогда мы должны обсудить и можем обсуждать мирное соглашение", – добавила первая вице-премьер.

Справкавсемирный банк прогнозирует замедление роста экономики Украины в 2025 году до 2,0%. Прогноз основывается на предположении, с учетом предположения, что активные боевые действия будут продолжаться в течение всего года.