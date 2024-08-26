Рада допрацювала податковий законопроєкт: як податки можуть змінитися у вересні
Джерело:Ярослав Железняк
Уряд оновив текст законопроєкту про підвищення податків для ФОПів. Його планують розглянути на Комітеті та внести до Верховної Ради вже на початку вересня.
Що змінилося в законопроєкті
Дефіцит бюджету становить 500 мільярдів гривень. Відтак, якщо Верховна Рада не підтримає урядовий пакет оподаткування, вже у вересні можуть виникнути проблеми з виплатами для військових.
Читайте також В Україні зросла середня зарплата: скільки зараз отримують українці
Що залишилося з попередньої версії:
- підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;
- встановлення військового збору для ФОП першої та другої груп у розмірі 10% від мінімальної зарплати;
- встановлення військового збору в розмірі 1% для третьої групи єдиного податку;
- запровадження щомісячних авансових внесків для АЗС (із деякими змінами).
Цікаво! Авансовий платіж для АЗС у розмірі 4 000 гривень за кубометр потужності зберігання пального замінять на фіксований платіж за кожен об’єкт. Наприклад, мінімальний платіж складе 60 000 гривень з однієї АЗС на місяць.
Що нового додали:
- встановлення податку на прибуток для банків у розмірі 50% на 2024 рік;
- підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%;
- запровадження щомісячної звітності по ПДФО.
Цікаво! Податки на посилки вартістю до 150 євро також будуть обговорюватися.
У законопроєкті може залишитися норма про військовий збір у розмірі 5% на вартість усіх послуг мобільних операторів.