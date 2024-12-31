У Дії відновили послугу закриття ФОП

У Дії знову доступна послуга закриття ФОП. Тепер власники бізнесу, що бажають ліквідувати своє підприємство, можуть зробити це віддалено, через портал.

Закриття ФОП у Дії знову працює

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Дії. У відомстві зауважили, що наразі послуга працює у спрощеному форматі.

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"Подайте заяву за дві хвилини – і податкова зніме вас з обліку того ж дня, а ФОП припиниться, щойно запрацює Єдиний державний реєстр. Без черг у податковій та затяжних перевірок", – йдеться у повідомленні.

Як закрити ФОП

Щоб закрити ФОП, необхідно:

авторизуватися на порталі Дія,

обрати послугу "Закриття ФОП",

подати заяву,

підписати її КЕПом або Дія.Підписом.

Після подання заяви податкова служба зніме підприємця з обліку, а закриття ФОП буде зареєстровано Міністерством юстиції одразу після відновлення роботи ЄДР.

Довідково. 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.